Спасать зверей с опасных мест взялся львовский "Дом спасенных животных". Его глава Орест Залипский в рамках проекта СВОИ рассказал об эвакуации.

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Животные долго не видели людей

Одним из городов, где работал "Дом спасенных животных", стало Запорожье. Волонтеры работали в детской железной дороге. Отметили, что тяжелее всего в вольеры заходили страусы, олень, лама. В целом процесс отлова был очень тяжелым и стрессовым, но удалось спасти 171 животное.

Понимаете, эти животные не видели людей с начала коронавируса. Когда детскую железную дорогу закрыли на карантин, люди туда не приходили. Большинство животных нужно было забрать в спящем виде, потому что они просто не уходили, не поддавались. Мы были очень рады, когда последняя курица села в машину сама,

– вспомнил Залипский.

Он добавил, что двухметрового крокодила было легче поместить в вольер, чем пони или козу. Орест отметил, что крокодил еще маленьким попал в Запорожскую детскую железную дорогу из Крыма.

Важно! Помочь дому финансово можно по реквизитам:

Банка в "Монобанке": https://send.monobank.ua/jar/PhMvm35uB

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