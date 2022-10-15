Рятувати звірят з небезпечних місць взялася львівська "Домівка врятованих тварин". Її очільник Орест Залипський у межах проєкту СВОЇ розповів про евакуацію.
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Тварини довго не бачили людей
Одним із міст, де працювала Домівка врятованих тварин", стало Запоріжжя. Волонтери працювали у дитячій залізниці. Зазначили, що найважче у вольєри заходили страуси, олень, лама. Загалом процес вилову був дуже важким та стресовим, але вдалося врятувати 171 тварину
Розумієте, ці тварини не бачили людей з початку коронавірусу. Коли дитячу залізницю закрили на карантин, люди туди не приходили. У більшості тварин треба було забрати у сплячому вигляді, бо вони просто не йшли, не піддавалися. Ми були вже дуже раді, коли остання курка сіла в машину сама, – пригадав Залипський.
Він додав, що двометрового крокодила було легше помістити у вольєр, ніж поні чи козу. Орест зазначив, що крокодил ще маленьким потрапив до Запорізької дитячої залізниці з Криму.
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Що відомо про "Домівку врятованих тварин у Львові": коротко
- Притулок для тварин розташований у парку Знесіння у Львові. Там мешкають звірята, яких врятували.
- Станом на 13 травня волонтери "Домівки" змогли евакуювати з гарячих точок понад 3500 тварин.
- Звірят рятували у Харкові, Сєвєродонецьку, Ірпені, Бучі, Запоріжжі та області.
- У "Домівці" на сім'ї чекають десятки котів та собак.
- Наразі "Домівка" розпочала будівництво нового притулку за 45 кілометрів від Львова.