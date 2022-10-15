Рятувати звірят з небезпечних місць взялася львівська "Домівка врятованих тварин". Її очільник Орест Залипський у межах проєкту СВОЇ розповів про евакуацію.

До теми Крокодила евакуювати легше, ніж поні: зворушливі історії, як волонтери рятували тварин від війни

Тварини довго не бачили людей

Одним із міст, де працювала Домівка врятованих тварин", стало Запоріжжя. Волонтери працювали у дитячій залізниці. Зазначили, що найважче у вольєри заходили страуси, олень, лама. Загалом процес вилову був дуже важким та стресовим, але вдалося врятувати 171 тварину

Розумієте, ці тварини не бачили людей з початку коронавірусу. Коли дитячу залізницю закрили на карантин, люди туди не приходили. У більшості тварин треба було забрати у сплячому вигляді, бо вони просто не йшли, не піддавалися. Ми були вже дуже раді, коли остання курка сіла в машину сама, – пригадав Залипський.

Він додав, що двометрового крокодила було легше помістити у вольєр, ніж поні чи козу. Орест зазначив, що крокодил ще маленьким потрапив до Запорізької дитячої залізниці з Криму.

Важливо! Допомогти притулку фінансово можна за реквізитами:

Банка у "Монобанку": https://send.monobank.ua/jar/PhMvm35uB

Картка "Приватбанку": 4149 6293 8110 7192

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Що відомо про "Домівку врятованих тварин у Львові": коротко