Эти правила также распространяются и на замену уже поврежденных номеров. Обязательным будет предоставление транспортного средства для экспертного осмотра.

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Какие документы нужны

Для того чтобы получить новые автомобильные номера, нужен паспорт гражданина Украины.

Также подходят следующие документы:

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на постоянное проживание;

виды на временное проживание;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;

удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.

Кроме того, потребуется идентификационный код владельца и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Важно! Если номера украли, то необходима справка о потере номерных знаков, выданная в отделении Нацполиции. Если потеряли – письменное объяснение обстоятельств этого.

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В сервисном центре проводят перерегистрацию автомобиля

Если владельцем автомобиля является юридическое лицо, то требуется акт служебного расследования. Затем администратор сервисного центра МВД после внесения соответствующей информации в базу данных "Номерной знак" проведет перерегистрацию транспортного средства.



Владелец получит новые номерные знаки и новое свидетельство о регистрации. Если старые номерные знаки найдут, то их считают недействительными.

Как восстановить номерные знаки / Инфографика МВД

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