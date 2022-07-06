Ці правила також поширюються і на заміну вже пошкоджених номерів. Обов'язковим буде надання транспортного засобу для експертного огляду.

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Які документи потрібні

Для того, аби отримати нові автомобільні номери, потрібен паспорт громадянина України.

Також підходять такі документи:

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідка на постійне проживання;

посвідки на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

Окрім цього, знадобиться ідентифікаційний код власника та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Важливо! Якщо номери вкрали, то необхідна довідка про втрату номерних знаків, яку видали у відділенні Нацполіції. Якщо втратили – письмове пояснення про обставини цього.

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У сервісному центрі проводять перереєстрацію автівки

Якщо власником автомобіля є юридична особа, то потрібен акт службового розслідування. Згодом адміністратор сервісного центру МВС після внесення відповідної інформації до бази даних "Номерний знак" проведе перереєстрацію транспортного засобу.



Власник отримає нові номерні знаки та нове свідоцтво про реєстрацію. Якщо старі номерні знаки знайдуть, то їх вважають недійними

Як відновити номерні знаки / Інфографіка МВС

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