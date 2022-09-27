Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Они опубликовали спутниковые снимки Maxar, сделанные 28 февраля и 25 сентября.

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Как изменились настроения кафиров

На фото за 28 февраля колонна кафиров и их техники простирается на 27 километров. Враг готовится провести наступательную операцию на украинскую столицу. Уже на снимках за 25 сентября видна очередь россиян, желающих попасть в Грузию и уклониться от мобилизации.

Как все изменилось через 7 месяцев. От "...взять Киев за три дня..." до "... как спастись от мобилизации...". Россияне, вы жалкие! – написали в Центре.



Россияне наступают на Киев / Фото Maxar

Россияне бегут в Грузию / Фото Maxar

Как россияне избегают мобилизации

Вместо того, чтобы выходить на протесты и сопротивляться силовикам из-за мобилизации россияне калечат себя . Известны случаи, когда мужчины укорачиваются.

"Самые хитрые из них – просто заказывают себе положительные тесты на ВИЧ/СПИД. Некоторые добровольно уходят в тюрьму", – написали в InformNapalm.

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