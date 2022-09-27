Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій Збройних Сил України. Вони опублікували супутникові знімки Maxar, які зробили 28 лютого та 25 вересня.

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Як змінилися настрої окупантів

На фото за 28 лютого колона окупантів та їхньої техніки простягається на 27 кілометрів. Ворог готується провести наступальну операцію на українську столицю. Вже на знімках за 25 вересня видно чергу росіян, які хочуть потрапити до Грузії та ухилитись від мобілізації.

Як усе змінилось через 7 місяців. Від "...взять Киев за три дня..." до "... как спастись от мобилизации...". Росіяни, ви жалюгідні!, – написали у Центрі.



Росіяни наступають на Київ / Фото Maxar

Росіяни втікають до Грузії / Фото Maxar

Як росіяни уникають мобілізації

Замість того, щоб виходити на протести та чинити опір силовикам через мобілізацію росіяни калічать себе. Відомі випадки, коли чоловіки вкорочують собі віку.

"Найхитріші з них – просто замовляють собі позитивні тести на ВІЛ/СНІД. Деякі добровільно йдуть в тюрму", – написали в InformNapalm.

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