На данный момент прямого боевого контакта с войсками КНДР у ВСУ не было. Однако если они все же появятся на фронте, наши защитники с этим справятся. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, объяснив, что снарядам без разницы в кого попадать.

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Как ВСУ относятся к привлечению войск КНДР к войне

Издание Forbes сообщило, что первые грузовики с военными КНДР уже находятся в Курской области. А Президент Украины Владимир Зеленский, опираясь на данные разведки, утверждает, что уже на днях северокорейцы появятся на фронте.

Один из наших артиллеристов сказал: "Северокорейцы, десантники, морпехи, кто угодно – моим снарядам все равно". Они работают по площади, по координатам, дроны обнаружили скопление личного состава, отработали минометчики, или "арта" – и безразлично, кто там,

– подчеркнул Кирилл Сазонов.

Военный объяснил, что на фронте находятся десятки тысяч россиян, еще несколько тысяч южнокорейских военных глобально не изменят ситуацию. В то же время для украинских защитников работы, конечно, станет больше.

"Да, будет труднее. Свежее подкрепление – это всегда на пользу врагу. Но, во-первых, они без боевого опыта, во-вторых, нам все равно сколько их "положить". Меньше чем 1500 тысячи в день – ВСУ не "минусуют" уже достаточно давно. То есть этих 10 тысяч хватит ненадолго", – добавил Сазонов.

Напомним, что в The New York Times ранее писали, что до 28 октября в Курскую область перебросят по меньшей мере 5 тысяч южнокорейских военных из "элитного" подразделения. Всего на Дальнем Востоке России, по данным источников 24 Канала, готовят около 10 тысяч военнослужащих из КНДР. Предварительно, ими должны заменить российских военных в Курской области.