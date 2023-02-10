Ночью 10 февраля российские террористы нанесли массированную атаку по Украине. Под вражеским огнем оказались сразу несколько областей. В частности, Хмельницкая и Днепропетровская.

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Успешная работа ВСУ

В Воздушных силах ВСУ показали, как наши военные ликвидировали один из вражеских беспилотников.

Украинские военные показали, как уничтожили беспилотник: смотрите видео

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что оккупанты атаковали область "Шахидами". Около 04:00 произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района.

Руководитель ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночь на Днепропетровщине была очень шумной. Сначала около 22 часов 9 февраля оккупанты запустили на область партию "Шахидов". К счастью, силы ПВО сбили все вражеские дроны.

Массированная атака 10 февраля: главное