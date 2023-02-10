Ночью 10 февраля российские террористы нанесли массированную атаку по Украине. Под вражеским огнем оказались сразу несколько областей. В частности, Хмельницкая и Днепропетровская.
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Успешная работа ВСУ
В Воздушных силах ВСУ показали, как наши военные ликвидировали один из вражеских беспилотников.
Украинские военные показали, как уничтожили беспилотник: смотрите видео
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что оккупанты атаковали область "Шахидами". Около 04:00 произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района.
Руководитель ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночь на Днепропетровщине была очень шумной. Сначала около 22 часов 9 февраля оккупанты запустили на область партию "Шахидов". К счастью, силы ПВО сбили все вражеские дроны.
Массированная атака 10 февраля: главное
- 10 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. К сожалению, есть попадание в объекты инфраструктуры и жилые дома, ранения получили гражданские люди.
- По данным Воздушных сил ВСУ, враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из районов Каспийского моря и Волгодонска, выпускавших ракеты Х-101 и Х-555. С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".
- Противник совершил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр" (включая ночные пуски). Силами обороны Украины уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
- Силы ПВО сбили над Киевом 10 ракет. По данным мэра, есть повреждения электросетей, но пострадавших нет. Обломки российской ракеты повредили крышу жилого дома в частном секторе в Голосеевском районе.
- В Харьковской области оккупанты нанесли удар по Харьковскому району, ранения получили восемь гражданских людей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что силы ПВО сбили все ракеты над Львовщиной.