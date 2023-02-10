Дроны пытались проникнуть вглубь нашего государства. Однако циничным планам россиян не удалось сбыться – вражеских "птичек" сбили воины ВСУ.

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Два вражеских беспилотника приземлили на Харьковщине

Во время утренней воздушной тревоги, когда враг начал новую массированную атаку территорий Украины, пограничники Харьковской области заметили два вражеских дрона. О незваных "гостях" они сразу сообщили защитникам ВСУ, поэтому беспилотники противника быстро ликвидировали.



Вражеские "птички" не долетели до пункта назначения благодаря ГНСУ / Фото Госпогранслужбы

Пограничники обнаружили два беспилотника, пересекших границу и летевших вглубь территории Украины. О вражеских целях наши защитники сразу проинформировали собратьев из ВСУ, после чего непрошеных "гостей" приземлили,

– написали в Госпогранслужбе.



ВСУ приземлили дроны оккупантов на Харьковщине / Фото Госпогранслужбы

К слову, ночью россияне запустили по Украине 7 дронов-камикадзе. Известно, что 5 из них удалось сбить силам ПВО в Черкасской, Днепропетровской и Запорожье.

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