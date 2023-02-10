Дрони намагалися проникнути вглиб нашої держави. Проте цинічним планам росіян не вдалося справдитись – ворожих "пташок" збили воїни ЗСУ.

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Два ворожих безпілотники приземлили на Харківщині

Під час ранкової повітряної тривоги, коли ворог розпочав нову масовану атаку територій України, прикордонники на Харківщині помітили два дрони. Про непроханих "гостей" вони одразу повідомили захисників ЗСУ, тож безпілотники противника швидко ліквідували.



Ворожі "пташки" не долетіли до пункту призначення завдяки ДПСУ / Фото Держприкордонслужби

Прикордонники виявили два безпілотники, що перетнули кордон та летіли вглиб території України. Про ворожі цілі наші захисники одразу проінформували побратимів із ЗСУ, після чого непроханих "гостей" приземлили,

– написали у Держприкордонслужбі.



ЗСУ приземлили дрони окупантів на Харківщині / Фото Держприкордонслужби

До слова, уночі росіяни запустили по Україні 7 дронів-камікадзе. Відомо, що 5 з них вдалося збити силам ППО на Черкащині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

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