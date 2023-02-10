Про наслідки нічних й денних обстрілів окупантів, розповіли у ДТЕК. Повідомляють про двох постраждалих енергетиків.
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У ДТЕК розповіли про наслідки ворожих атак
Станом на 12:50 10 лютого унаслідок нічних та денних обстрілів ворога пошкоджено 4 теплоелектростанції ДТЕК. Кажуть, що руйнування серйозні – виведено з ладу обладнання ТЕС.
Двоє працівників станцій отримали поранення. Постраждалим одразу надали необхідну медичну допомогу.
У ДТЕК додали, що задля безпеки на об’єктах перебувають виключно критично необхідні співробітники, а інші в цей час працюють у віддаленому режимі. Після того, як ранкова масована атака закінчилася, енергетики негайно приступили до усунення пошкоджень.
У вересні – лютому енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 27 разів. 28 енергетиків були поранені, 3 загинули,
– написали у ДТЕК.
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Що відомо про атаку росіян по критичних об'єктах 10 лютого
- Під час ранкової масованої атаки окупанти били по критично важливих об'єктах інфраструктури країни. За інформацією міністра енергетики Германа Галущенко, загарбники влучили в об'єкти теплової та гідрогенерації, а також у високовольтну інфраструктуру в 6 областях.
- Через це у багатьох регіонах почалися вимушені аварійні знеструмлення. Найскладніша ситуація зараз у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.
- Міністр також додав, що завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам Україна змогла зберегти цілісність енергосистеми. Енергетики взялися до усунення наслідків ворожої атаки та безперервно працюють, аби відновити енергопостачання у домівки українців.