Про наслідки нічних й денних обстрілів окупантів, розповіли у ДТЕК. Повідомляють про двох постраждалих енергетиків.

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У ДТЕК розповіли про наслідки ворожих атак

Станом на 12:50 10 лютого унаслідок нічних та денних обстрілів ворога пошкоджено 4 теплоелектростанції ДТЕК. Кажуть, що руйнування серйозні – виведено з ладу обладнання ТЕС.

Двоє працівників станцій отримали поранення. Постраждалим одразу надали необхідну медичну допомогу.

У ДТЕК додали, що задля безпеки на об’єктах перебувають виключно критично необхідні співробітники, а інші в цей час працюють у віддаленому режимі. Після того, як ранкова масована атака закінчилася, енергетики негайно приступили до усунення пошкоджень.

У вересні – лютому енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 27 разів. 28 енергетиків були поранені, 3 загинули,

– написали у ДТЕК.

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Що відомо про атаку росіян по критичних об'єктах 10 лютого