О последствиях ночных и дневных обстрелов оккупантов, рассказали в ДТЭК. Сообщают о двух пострадавших энергетиках.

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В ДТЭК рассказали о последствиях вражеских атак

По состоянию на 12:50 10 февраля в результате ночных и дневных обстрелов врага повреждены 4 теплоэлектростанции ДТЭК. Говорят, что разрушения серьезны – выведено из строя оборудование ТЭС.

Двое работников станций получили ранения. Пострадавшим сразу предоставили необходимую медицинскую помощь.

В ДТЭК добавили, что в целях безопасности на объектах находятся исключительно критически необходимые сотрудники, а другие в настоящее время работают в удаленном режиме. После того как утренняя массированная атака закончилась, энергетики немедленно приступили к устранению повреждений.

В сентябре – феврале энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 27 раз. 28 энергетиков были ранены, 3 погибли,

– написали в ДТЭК.

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Что известно об атаке россиян по критическим объектам 10 февраля