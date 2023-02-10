Вночі 10 лютого російські терористи завдали масованої атаки по Україні. Під ворожим вогнем опинилися одразу декілька областей. Зокрема, Хмельницька та Дніпропетровська.
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Успішна робота ЗСУ
У Повітряних силах ЗСУ показали, як наші військові ліквідували один з ворожих безпілотників.
Українські військові показали, як знищили безпілотник: дивіться відео
Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що окупанти атакували область "Шахідами". Близько 04:00 сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району.
Очільник ОВА Сергій Лисак розповів, що ніч на Дніпропетровщині була дуже гучною. Спершу близько 22 години 9 лютого окупанти запустили на область партію "Шахідів". На щастя, сили ППО збили всі ворожі дрони.
Масована атака 10 лютого: головне
- 10 лютого Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. На жаль, є влучання в об'єкти інфраструктури і житлові будинки, поранення отримали цивільні люди.
- За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з районів Каспійського моря та Волгодонська, які випускали ракети Х-101 та Х-555. З кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".
- Противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр" (включно з нічними пусками). Силами оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе Shahed-136/131.
- Сили ППО збили над Києвом 10 ракет. За даними мера, є пошкодження електромереж, але постраждалих немає. Уламки російської ракети пошкодили дах житлового будинку в приватному секторі в Голосіївському районі.
- На Харківщині окупанти завдали удару по Харківському району, поранення отримали вісім цивільних людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.
- Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що сили ППО збили всі ракети над Львівщиною.