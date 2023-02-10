Вночі 10 лютого російські терористи завдали масованої атаки по Україні. Під ворожим вогнем опинилися одразу декілька областей. Зокрема, Хмельницька та Дніпропетровська.

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Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що окупанти атакували область "Шахідами". Близько 04:00 сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району.

Очільник ОВА Сергій Лисак розповів, що ніч на Дніпропетровщині була дуже гучною. Спершу близько 22 години 9 лютого окупанти запустили на область партію "Шахідів". На щастя, сили ППО збили всі ворожі дрони.

Масована атака 10 лютого: головне