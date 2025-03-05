Эта территория насквозь простреливается, что затрудняет врагу поставки необходимых ресурсов. Для атак, как объяснил 24 Каналу военный эксперт, ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, Украина активно применила БПЛА.

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Почему россияне потерпели неудачу под Покровском

Украинские военные провели эффективные контрудары в Песчаном, активно используя беспилотные летательные аппараты. Как рассказал майор запаса ВСУ, это стало неожиданностью для российских сил.

Одним из ключевых элементов этого направления, который незаметен сразу, является так называемый "язык", – выступ, имеющий ширину всего 3 – 4 километра. Он легко простреливается с флангов, что значительно усложняет российским подразделениям поставки необходимых ресурсов, таких как оружие, боеприпасы и топливо.

Это одна из причин, почему нам удаются контрудары. Российские войска там обескровлены не только из-за больших потерь, хотя это также важно, но и потому, что трудно подвезти необходимые ресурсы,

– объяснил Алексей Гетьман.

Согласно боевому уставу, для успешного прорыва обороны нужно создать "язык" шириной 7 – 8 километров. Это значительно усложнит возможность простреливать выступление и обеспечит стабильное снабжение.

Однако под Покровском россияне не смогли достичь этого. Именно украинские контрудары, проведенные в четырех точках – Песчаном, Котлином, Успеновке и Лисовке – стали эффективным ответом на попытки расширить этот выступ.

Бои за Покровск: смотрите на карте