Буча была в оккупации 33 дня. За это время россияне убили там не менее 461 человека.

Читайте также Народ-навоз во всей красе: в России придумали, как отмыться от крови украинцев

Жуткие фото из Бучи

В сети показали, как сейчас выглядит кладбище, где похоронены жертвы российской оккупации в Буче. Десятки могил остаются безымянными.



Так выглядит кладбище в Буче, где похоронены жертвы российской оккупации / Фото "Мемориал"

У некоторых на кресте есть лишь приблизительная дата гибели. У Руслана Титора это март 2022-го. Тогда он последний раз выходил на связь со своими родными. Когда и как погиб мужчина точно неизвестно.



Могила Руслана Титора / Фото "Мемориал"

На этом кладбище покоится семья Чикмаревых – Маргарита, Матвей и Клим. Мать и двоих сыновей убили выстрелами из БМП, когда они пытались скрыться от войны.



Могила семьи / Фото "Мемориал"

Жестокие поступки оккупантов в Буче и в Ирпене