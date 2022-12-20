Буча была в оккупации 33 дня. За это время россияне убили там не менее 461 человека.
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Жуткие фото из Бучи
В сети показали, как сейчас выглядит кладбище, где похоронены жертвы российской оккупации в Буче. Десятки могил остаются безымянными.
Так выглядит кладбище в Буче, где похоронены жертвы российской оккупации / Фото "Мемориал"
У некоторых на кресте есть лишь приблизительная дата гибели. У Руслана Титора это март 2022-го. Тогда он последний раз выходил на связь со своими родными. Когда и как погиб мужчина точно неизвестно.
Могила Руслана Титора / Фото "Мемориал"
На этом кладбище покоится семья Чикмаревых – Маргарита, Матвей и Клим. Мать и двоих сыновей убили выстрелами из БМП, когда они пытались скрыться от войны.
Могила семьи / Фото "Мемориал"
Жестокие поступки оккупантов в Буче и в Ирпене
- В начале полномасштабной войны российские оккупанты захватили Бучу и Ирпень Киевской области. Города пробыли в оккупации около месяца.
- После освобождения Киевщины, украинцев и весь мир увидели настоящее лицо "русского мира". Захватчики издевались над местным населением, пытали и насиловали людей. Большинство домов они обворовали, вывезли даже привычные для всех вещи.
- В июне МВД Украины сообщило, что в районе Бучи погибли 1137 человек, из них 461 – непосредственно в этом городе. Еще около 300 местных жителей были убиты в Ирпене.
- Массовые зверства захватчиков по дороге в Киев в начале полномасштабного вторжения России в Украину не были случайной жестокостью отдельных солдат, офицеров или подразделений. Это была "стратегическая жестокость", призванная страхом сделать невозможным любое сопротивление. К такому выводу пришло совместное расследование информагентства Associated Press и выходящей на канале PBS программы "Передовая" (Frontline).