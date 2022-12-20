Буча була в окупації 33 дні. За цей час росіяни вбили там щонайменше 461 людину.

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Моторошні світлини з Бучі

У мережі показали, як зараз виглядає цвинтар, де поховані жертви російської окупації в Бучі. Десятки могил залишаються безіменними.



Так виглядає цвинтар в Бучі, де поховані жертви російської окупації / Фото "Меморіал"

У декого на хресті є лише приблизна дата загибелі. У Руслана Тітора це березень 2022-го. Тоді він востаннє виходив на зв’язок із своїми рідними. Коли і як загинув чоловік достеменно невідомо.



Могила Руслана Тітора / Фото "Меморіал"

На цьому кладовищі спочиває родина Чікмарьових – Маргарита, Матвій та Клім. Матір та двох синів вбили пострілами з БМП, коли вони намагалися втекти від війни.



Могила родини / Фото "Меморіал"

Жорстокі вчинки окупантів в Бучі та в Ірпені