Буча була в окупації 33 дні. За цей час росіяни вбили там щонайменше 461 людину.
Читайте також Народ-гній у всій красі: у Росії придумали, як відмитися від крові українців
Моторошні світлини з Бучі
У мережі показали, як зараз виглядає цвинтар, де поховані жертви російської окупації в Бучі. Десятки могил залишаються безіменними.
Так виглядає цвинтар в Бучі, де поховані жертви російської окупації / Фото "Меморіал"
У декого на хресті є лише приблизна дата загибелі. У Руслана Тітора це березень 2022-го. Тоді він востаннє виходив на зв’язок із своїми рідними. Коли і як загинув чоловік достеменно невідомо.
Могила Руслана Тітора / Фото "Меморіал"
На цьому кладовищі спочиває родина Чікмарьових – Маргарита, Матвій та Клім. Матір та двох синів вбили пострілами з БМП, коли вони намагалися втекти від війни.
Могила родини / Фото "Меморіал"
Жорстокі вчинки окупантів в Бучі та в Ірпені
- На початку повномасштабної війни російські окупанти захопили Бучу та Ірпінь Київської області. Міста пробули в окупації близько місяця.
- Після звільнення Київщини, українців та весь світ побачили справжнє обличчя "русского міра". Загарбники знущалися з місцевого населення, катували та гвалтували людей. Більшість будинків вони обікрали, вивезли навіть звичні для всіх речі.
- У червні МВС України повідомило, що загалом в районі Бучі загинули 1137 людей, з них 461 – безпосередньо у цьому місті. Ще близько 300 місцевих жителів вбили в Ірпені.
- Масові звірства загарбників дорогою до Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не були випадковою жорстокістю окремих солдатів, офіцерів чи підрозділів. Це була "стратегічна жорстокість", покликана страхом унеможливити будь-який спротив. До такого висновку дійшло спільне розслідування інформагентства Associated Press та програми "Передова" (Frontline), що виходить на каналі PBS.