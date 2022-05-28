Как выглядит обстрелянное предприятие "Артемсоль": в сети показали видео разрушений

В Украине возник дефицит соли из-за нападения России. На полках магазинов продукта либо нет, либо он очень дорог.

Дело в том, что предприятие "Артемсоль" в Соледаре Донецкой области обеспечивало основные потребности украинцев. Российские кафиры его обстреляли и оно не работает.

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Как выглядит "Артемсоль" сейчас

Дефицит соли можно объяснить тем, что 90% продукта в Украине добывало именно Государственное предприятие "Артемсоль". Но активные боевые действия в регионе вынудили прекратить работу завода еще месяц назад.

Когда предприятие сможет заработать снова, пока неизвестно. Там ведь постоянно продолжаются обстрелы. Также из-за этого частичные разрушения получило админздание завода. Русские снаряды даже попадали в рудники. Кроме того, большинство жителей Соледара работали на заводе, а теперь они вынуждены выезжать из города из-за войны.

Последствия обстрела предприятия "Артемсоль": смотрите видео

Это видео еще раз доказывает, что приносит с собой "русский мир" – разрушение и упадок. Ведь когда-то преуспевающий завод сегодня превратился в разбитые руины. Помещения предприятия разбомблены, работы нет.

Откуда украинцы будут брать соль

Наша армия вернет все территории и на этом предприятии когда-нибудь снова закипит работа. Украина все восстановит, но пока приходится находить выход из сложившейся ситуации. Поэтому заменить "Артемсоль" могла бы Дрогобычская солеварня во Львовской области.

Некоторые продуктовые сети уже наладили с ней сотрудничество. Предприятие планирует увеличить производство на 20 тысяч тонн ежемесячно . Но, к сожалению, этого маловато даже для того, чтобы удовлетворить потребности Львовщины. Потому проблему для всей Украины не решит.

Даже морская соль не сможет в этой ситуации заменить обычную. Ведь Россия оккупировала источники с высококачественными морскими солями . Поэтому, скорее всего, теперь Украине придется покупать соль за границей.

Решение проблемы предлагают в Одесской области . В регионе расположено одно из самых больших месторождений – Измаильское. Он расположен на юге Одесской области, между озерами Катлабух и Китай. Месторождение называют почти неисчерпаемым. По словам ученых, его запасы оцениваются в 4 миллиарда тонн. Этого Украине хватит на несколько тысячелетий.

Что будет с дефицитом соли в Украине: смотрите видео

Предприятие добывает 2 миллиона тонн соли. Ее продают не только в Украине, но отправляют на экспорт в 15 стран мира. Среди них Польша, Молдова, Азербайджан, Румыния, Грузия, Германия и другие. То есть, дефицит может быть не только в Украине.