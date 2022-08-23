Федоров показал, как выглядит в небе Армия дронов: мощное видео

Министр цифровой трансформации показал Армию дронов в небе. В рамках проекта украинцы приобрели уже более 470 БпЛА.

Все закупленные дроны вместе сложно показать. Поэтому в министерстве создали видео, где видно, как в небо взлетает рой БпЛА, приобретенный украинцами.

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Более 470 беспилотников получила Армия дронов

472 беспилотника получила Армия дронов. Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленный за ваши донаты,

– отмечает Михаил Федоров.

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Министр цифровой трансформации рассказал, что часть беспилотников уже выполняют боевые задания на фронте. Федоров поблагодарил всех, кто переводит средства на дроны. Скоро должна поступить еще одна партия.

"Благодарю каждого, кто продолжает донатить и дронатить. Больше дронов – больше спасенных жизней наших воинов. Новые дроны – на подходе", – написал министр Минцифры.

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