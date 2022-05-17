Это событие – шанс дать оценку и отпор действиям России в войне с Украиной.
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Что нужно Украине
Вместе с другими странами представить проект резолюции, в котором потребовать:
- приостановить право голоса для России и Беларуси,
- исключить министров здравоохранения России и Белоруссии из Исполнительного комитета ВОЗ,
- не проводить какие-либо мероприятия ВОЗ в России и Беларуси.
- собрать поддержку в две трети голосов стран-членов в поддержку резолюции.
Реально ли это сделать?
Да. Работать надо со странами, которые поддерживали резолюции ООН по России.
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