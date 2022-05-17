Ця подія – шанс дати оцінку та відсіч діям Росії у війні з Україною.
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Що потрібно Україні
Разом з іншими країнами подати проєкт резолюції, в якому вимагати:
- призупинити право голосу для Росії та Білорусі,
- виключити міністрів охорони здоров'я Росії та Білорусі з Виконавчого комітету ВООЗ,
- не проводити будь-яких заходів ВООЗ у Росії та Білорусі.
- Зібрати підтримку у дві третини голосів країн-членів на підтримку резолюції.
Чи реально це зробити?
Так. Працювати треба з країнами, які підтримували резолюції ООН по Росії.
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