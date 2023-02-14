Наши союзники, принимая решение о военной поддержке Украины, учитывали прежде всего внутриполитические процессы и европейскую "медлительность" в принятии принципиальных решений. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Россия использовала разговоры о "переговорном процессе"

По его словам, в Европе постоянно учитывают различные возможные риски, и только после этого принимают коллективные решения.

Разговоры о "переговорном процессе" Россия использовала. Привлекла также свое пророссийское лобби на разных уровнях. И они постоянно отмечали, что нужно садиться за стол переговоров,

– отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что это звучало странно: на нашей территории шла война, а мы должны были прекратить огонь. Россия была в этом максимально заинтересована в том, чтобы получить оперативно-тактическую паузу, подготовить резерв и дальше действовать.

Советник главы Офиса Президента Украины пояснил, что Россия предлагала или зафиксировать статус-кво: временное прекращение огня, перемирие, новую линию разграничения. Или зафиксировать ультимативную потерю по Украине территорий.

"А в настоящее время страна-агрессор готовила бы дополнительные мобилизационные ресурсы", – подчеркнул собеседник.

Союзники проводят постоянный мониторинг ситуации на фронте

По его мнению, еще одной целью России было вызвать определенное сомнение у западных стран, чтобы они приостановили помощь Украине или уменьшили объемы поставляемого оружия. Или не предоставляли оружие и военную технику, которая могла бы эскалировать войну.

Мы же объясняли на всех площадках: хотите, чтобы оно было локализовано, к сожалению, на нашей территории, нужна конкретная номенклатура оружия для этого этапа: дальнобойное оружие, бронетехника, авиация,

– заметил он.

Подоляк рассказал, что для ускорения финализации войны требуются определенные объемы оружия. Не абстрактное количество, а именно – 400 – 500 танков для того, чтобы были сформированы штурмовые танковые бригады.

Он отметил, что союзники проводят постоянный мониторинг ситуации на фронте и понимают, какой этап войны продолжается и для чего нам нужны те или иные инструменты.

Михаил Подоляк о необходимости поставки оружия Украине: смотрите видео

Россия, начиная войну, имела две цели

Владимир Зеленский еще на Мюнхенской конференции прошлого года предупреждал о последствиях политики, когда закрывались глаза на очевидные вещи в отношении России.

Ведь страна-агрессорка, начиная войну, имела две цели:

уничтожить Украину как систему других ценностей на постсоветском пространстве;

доминировать в Европе. И если бы ей удалось в течение года уничтожить Украину, Европы в том виде, в котором мы к ней привыкли, не было бы. Россия контролировала политические и экономическое пространство в Европе.

По мнению Подоляка, на нынешней Мюнхенской конференции безопасности следует говорить о следующем:

как функционируют международные площадки, которые не готовы к решению проблем, которые мы сегодня видим в Украине;

политика должна быть ответственной и четко понимать риски, генерируемые той или иной страной;

проговорить концепцию послевоенного мира, где будет другая Россия. Она должна получить ультимативные требования жить в рамках международного права, уменьшить агрессивные действия и уменьшить свой арсенал оружия;

какой будет Россия, когда терпит тактическое поражение.

"Надо также обсудить, что нужно сделать, чтобы ускорить финализацию войны. А для этого нужно увеличить темпы поставок оружия Украине, потому что это уменьшает масштабирование и эскалацию этой войны. И его можно будет быстро закончить", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Обратите внимание! В этом году Мюнхенская конференция безопасности (MSC) пройдет 17 – 19 февраля. Главной ее темой станет угроза мировой безопасности, особенно в свете войны России против Украины.

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