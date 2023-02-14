Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что существует много способов противодействия пропаганде, но главное – постоянно повторять и объяснять определенные ключевые тезисы.

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Россия должна ответить за свои преступления

Он назвал эти важные тезисы:

такой интенсивности война может закончиться только поражением России;

если существует контур под названием "международное право", мы должны заставить Россию выполнять его требования;

мы обязательно должны пойти на процедуры юридического урегулирования послевоенной ситуации, и Россия должна ответить за свои преступления. Также руководители других авторитарных стран должны понять, если кто-то из них пожелает использовать силу в войне против соседей или политической концепции в других государствах, они должны будут за это ответить.

Должны сотрудничать с обществами других стран

Также Подоляк рассказал об инструментах, позволяющих нейтрализовать вражескую пропаганду:

максимальное количество заявлений на уровне Президента и других глав нашего государства, на уровне экспертов;

постоянная демонстрация, что Украина консолидирована в рамках понимания того, как война должна закончиться;

постоянное сотрудничество с обществами других стран. Участие Украины в саммитах, различных мероприятиях, на которых должны представлять позицию Украины.

"И не нервничать, когда потребуется повторять одни и те же наши позиции: почему война должна так закончиться, почему Россия должна проиграть, почему должны быть многолетние репарации, почему должны быть специальные юридические процедуры спецтрибунала, почему мы должны посадить "авторов" войны, почему должны лишить Путина функционального иммунитета", – подчеркнул советник.

представителям украинских медиа нужно продвигаться, в частности, на международных площадках и иметь определенные коммуникации с коллегами-журналистами, чтобы объяснять, что происходит в Украине.

Михаил Подоляк назвал инструменты для борьбы с вражеской пропагандой: смотрите видео

20 стран обсуждают процедуру спецтрибунала для "авторов" войн

Советник главы Офиса Президента Украины отметил, что Украина сегодня прилагает усилия, чтобы сложились условия для конфискации российских зарубежных активов.

По его словам, сейчас идет обсуждение, ведь это сложный вопрос мировой финансовой бюрократии.

Они очень придирчиво относятся к тому, какие инструменты тех или иных решений мы будем использовать,

– подчеркнул он.

Подоляк подчеркнул, что 3-4 месяца назад этот вопрос даже не обсуждался. А сегодня примерно 20 стран уже обсуждают процедуру спецтрибунала для "авторов" войны с точки зрения логистической реализации.

Также сегодня работает условная рабочая группа, обсуждающая вопрос, как можно направить арестованные государственные финансы России на финансирование или программ социальной поддержки в Украине, или восстановление инфраструктуры, разрушенной российскими ракетными атаками,

– подчеркнул собеседник.

Он добавил, что Россия сама признает, что совершила преступление, разрушив наши инфраструктурные объекты.

"Существует достаточно инструментов, чтобы использовать эти деньги именно для нужд Украины. Но политические элиты ряда стран, где были заморожены российские активы, должны принять для себя решение и найти юридический формат, который позволит передать эти активы Украине", – резюмировал Михаил Подоляк.

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