Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що є багато способів протидії пропаганді, але головне – постійно повторювати і пояснювати певні ключові тези.

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Росія має відповісти за свої злочини

Він назвав ці важливі тези:

такої інтенсивності війна може закінчитись лише поразкою Росії;

якщо існує контур під назвою "міжнародне право", ми маємо примусити Росію виконувати його вимоги;

ми маємо обов'язково піти на процедури юридичного врегулювання післявоєнної ситуації, і Росія має відповісти за свої злочини. Також очільники інших авторитарних країн мають зрозуміти, якщо хтось з них забажає використати силу у війні проти сусідів чи проти політичної концепції в інших державах, вони повинні будуть за це відповісти.

Маємо співпрацювати з суспільствами інших країн

Також Подоляк розповів про інструменти, які дозволять нейтралізувати ворожу пропаганду:

максимальна кількість заяв на рівні Президента та інших очільників нашої держави, на рівні експертів;

постійна демонстрація, що Україна консолідована в рамках розуміння того, як війна має закінчитись;

постійна співпраця з суспільствами інших країн. Участь України у самітах, різних заходах, на яких маємо представляти позицію України.

"І не нервувати, коли буде потрібно повторювати одні й ті ж самі наші позиції: чому війна має так закінчитись, чому Росія має програти, чому мають бути багаторічні репарації, чому мають бути спеціальні юридичні процедури спецтрибуналу, чому ми маємо посадити "авторів" війни, чому маємо позбавити Путіна функціонального імунітету", – наголосив радник.

представникам українських медіа потрібно просуватись, зокрема, на міжнароднихі майданчиках і мати там певні комунікації з колегами-журналістами, щоб пояснювали, що відбувається в Україні.

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20 країн обговорюють процедуру спецтрибуналу для "авторів" війн

Радник голови Офісу Президента України зазначив, що Україна сьогодні докладає зусиль, щоб склалися умови для конфіскації російських закордонних активів.

За його словами, зараз триває обговорення, адже це складне питання світової фінансової бюрократії.

Вони дуже прискіпливо ставляться до того, які інструменти тих чи інших рішень ми будемо використовувати,

– наголосив він.

Подоляк підкреслив, що 3 – 4 місяці тому це питання навіть не обговорювалось. А сьогодні приблизно 20 країн вже обговорюють процедуру спецтрибуналу для "авторів" війни з точки зору логістичної реалізації.

Також сьогодні працює умовна робоча група, яка обговорює питання, як можна спрямувати арештовані державні фінанси Росії на фінансування або програм соціальної підтримки в Україні, або відновлення інфраструктури, яка була зруйнована російськими ракетними атаками,

– наголосив співрозмовник.

Він додав, що Росія сама визнає, що скоїла злочин, зруйнувавши наші інфраструктурні об'єкти.

"Існує достатньо інструментів, щоб використати ці гроші саме на потребу України. Але політичні еліти низки країн, де були заморожені російські активи, мають ухвалити для себе рішення і знайти юридичний формат, який дозволить передати ці активи Україні", – резюмував Михайло Подоляк.

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