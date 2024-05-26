Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что одних только систем Patriot в городе будет недостаточно. Среди жертв в "Эпицентре" есть мать и ее 12-летняя дочь.

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Как защитить Харьков

Свитан отметил, что Харьков можно защитить только с применением вместе 3 компонентов.

Отодвижение границы от Харькова на 50 – 70 километров, фактически до Белгорода. Надо, чтобы наземные украинские войска заняли соответствующие позиции и не допускали "Ланцеты" в Харьков.

Системы Patriot в городе. Однако их также надо прикрывать мобильными группами, "Гепардами", иначе они просто станут мишенью для российских дронов. Patriot сможет бороться с баллистикой, самолетами, однако дронов он просто не видит.

Уничтожение систем С-300 возле Харькова. Сбить все такие ракеты не удастся, потому что у россиян их около 5 тысяч. Поэтому надо уничтожать пусковые установки, расположенные за Белгородом. Для этого надо разрешение ударами ATACMS по российской территории.

Что говорят россияне об ударе по "Эпицентру"

По словам полковника запаса ВСУ, российские паблики в первые минуты после удара писали, что они уничтожили вражеские войска и технику. Однако когда поняли, что ударили по гражданским, изменили версию на то, что РЭБ НАТО скорректировал КАБ по "Эпицентру".

Технически это невозможно. Невозможно навести РЭБ. Можно попробовать "глушилками" убрать цель, но не перенавести ракету. Нереально перехватить управление. Она берет информацию от спутников. Там целый процесс, который нереально воспроизвести на земле,

– отметил военный эксперт.

Почему не удалось сбить "Кинжалы"

Как отметил летчик-инструктор, россияне выпустили по Украине в ночь с 25 на 26 мая 14 ракет. Из них 12 удалось сбить, следовательно 2 "Кинжалы" прошли и выполнили боевую задачу. Скорее всего на Староконстантинов. Сбивать их очень трудно, и это под силу только Patriot и SAMP-T.

"Х-101 же – это дозвуковая крылатая ракета. Хорошая цель для украинской ПВО. Хорошо отработали и мобильные группы. Более 30 запущенных Шахедов были уничтожены", – подчеркнул Свитан.

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