Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що самих лише систем Patriot у місті буде недостатньо. Серед жертв в "Епіцентрі" є мати та її 12-річна донька.

Важливо Нова розробка Росії – "Гром-Е1": що відомо про ракету-гібрид, якою вдарили по Харкову

Як захистити Харків

Світан зазначив, що Харків можна захистити лише із застосуванням разом 3 компонентів.

Відсунення кордону від Харкова на 50 – 70 кілометрів, фактично до Бєлгорода. Треба, щоб наземні українські війська зайняли відповідні позиції й не допускали "Ланцети" до Харкова.

Системи Patriot у місті. Однак їх також треба прикривати мобільними групами, "Гепардами", інакше вони простою стануть мішенню для російських дронів. Patriot зможе боротись із балістикою, літаками, однак дронів він просто не бачить.

Знищення систем С-300 біля Харкова. Збити всі такі ракети не вдасться, бо в росіян їх близько 5 тисяч. Тому треба знищувати пускові установки, що розташовані за Бєлгородом. Для цього треба дозвіл ударами ATACMS по російській території.

Що говорять росіяни про удар по "Епіцентру"

За словами полковника запасу ЗСУ, російські пабліки в перші хвилини після удару писали, що вони знищили ворожі війська та техніку. Однак коли зрозуміли, що вдарили по цивільних, змінили версію на те, що РЕБ НАТО скорегував КАБ по "Епіцентру".

Технічно це неможливо. Неможливо навести РЕБ. Можна спробувати "глушилками" прибрати ціль, але не перенавести ракету. Нереально перехопити керування. Вона бере інформацію від супутників. Там цілий процес, який нереально відтворити на землі,

– зауважив військовий експерт.

Чому не вдалось збити "Кинджали"

Як зазначив льотчик-інструктор, росіяни випустили по Україні в ніч з 25 на 26 травня 14 ракет. З них 12 вдалось збити, отже 2 "Кинджали" пройшли та виконали бойову задачу. Швидше за все на Старокостянтинів. Збивати їх дуже важко, і це можуть робити лише Patriot і SAMP-T.

"Х-101 же – це дозвукова крилата ракета. Хороша ціль для української ППО. Добре відпрацювали й мобільні групи. Понад 30 запущених Шахедів були знищені", – наголосив Світан.

Удар по "Епіцентру" в Харкові: що відомо