Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя способность ПВО защитить критическую инфраструктуру от ракетных ударов России, информирует 24 Канал.

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Мы не только можем – это жизненная необходимость. Мы уже вошли фактически в осенне-зимний период, и защита объектов критической инфраструктуры – это важнейшая миссия, возложенная на все Силы обороны, не только на Воздушные силы,

– заявил спикер.

Требуется больше ПВО

По его словам, вопрос о том, как и где можно усилить защиту этих объектов, обсуждают ежедневно. Понятно, что Украине нужно больше ПВО, чтобы защищать объекты критической инфраструктуры.

"Россия может акцентировать атаки именно сюда, как это было в прошлом году, поэтому каждая помощь, каждый комплекс, предоставленный Украине, даже если он устаревший, то то, что нам сейчас поступает ", - добавил представитель.

Но уточнил, что те же Hawk или системы, которые удалось адаптировать под американские ракеты, – это все равно количественное усиление для того, чтобы защищать объекты критической инфраструктуры.

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