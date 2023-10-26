Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи спроможність ППО захистити критичну інфраструктуру від ракетних ударів Росії, інформує 24 Канал.

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Ми не те що можемо – це життєва необхідність. Ми вже увійшли фактично в осінньо-зимовий період, і захист об'єктів критичної інфраструктури – це надзвичайно важлива місія, яка покладена на усі Сили оборони, не лише на Повітряні сили,

– заявив речник.

Потрібно більше ППО

За його словами, питання про те, як і де можна посилити захист цих об’єктів обговорюють щодня. Наразі зрозуміло, що Україні потрібно більше ППО, щоб захищати об’єкти критичної інфраструктури.

"Росія може акцентувати атаки саме сюди, як це було торік, тому кожна допомога, кожен комплекс, який наданий Україні, навіть якщо він застарілий, то те, що нам зараз надходить", – додав речник.

Та уточнив, що ті ж самі Hawk чи системи, які вдалося адаптувати під американські ракети, – це все одно кількісне посилення для того, щоб захищати об'єкти критичної інфраструктури.

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