Отметим, что доля зеленой стали в общем производстве украинских металлургов уже увеличилась до 10,6%. Однако этот процент должен существенно возрасти, когда появятся новые современные предприятия.

Читайте также "Зеленое" возобновление украинской металлургии: о чем договорились на конференции в Лондоне

Украина будет двигаться в направлении реализации европейского Green Deal

Цель Green Deal – создать климатически нейтральный регион к 2050 году. Потому послевоенное восстановление в металлургии состоится на базе ключевых принципов европейской инициативы.

Логично восстанавливаться зелеными методами в соответствии с новыми технологиями. Наше видение – построить в Украине зеленую металлургию с мощностями 50 миллионов тонн стали,

– объясняет Ростислав Шурма, замглавы Офиса президента.

Как отмечает глава аналитического центра CMD-Ukraine, доктор экономических наук Игорь Гужва, по данным мировой сталелитейной ассоциации Worldsteel, каждая десятая произведенная в Украине в 2022 году тонна стали уже зеленая. К слову, еще в 2020 году доля зеленой стали в общем производстве украинских металлургов составляла 5,5%, в 2021-м — 5,8%. А в прошлом году этот показатель вырос до 10,6%.

Наиболее "зеленым" способом выплавки стали, как сообщают эксперты, сегодня считается электрометаллургия, флагманом которой сейчас является "Интерпайп Сталь".

Этот завод построили еще в 2012 году, когда о зеленой трансформации еще никто серьезно не говорил ни в нашей стране, ни в мире. Его строительство позволило окончательно отказаться от экологически грязного мартеновского способа производства стали, а также снизить выбросы CO2 в 10 раз, потребление природного газа – в восемь раз,

– рассказывает Владислав Варнавский, директор по экологии и промышленной безопасности компании "Интерпайп".

Однако, в масштабах общей металлургии страны "Интерпайп Сталь" скорее приятное исключение. Дело в том, что практически 90% украинской стали до сих пор производят в мартенах или конверторах, которые сильно загрязняют атмосферу.

Такая ситуация является настоящей катастрофой для отрасли – с 1 октября этого года Еврокомиссия в рамках механизма трансграничной углеродной корректировки (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) введет "экологический налог" на импорт продукции, произведенной без учета современных экологических норм. Выходит, сейчас почти 90% украинской стали не попало бы на европейский рынок.

Для развития зеленой металлургии Украине нужны зеленая электроэнергия и металлолом

Кроме того, продукция также будет проверена по углеродному следу тех энергоресурсов, которые использовали при производстве стали (так называемый Scope 2). С зеленым электричеством у Украины якобы проблем не должно быть. "В начале 2022 года Еврокомиссия приравняла АЭС и электростанции, работающие на природном газе, к "зеленым" энергетическим мощностям. Вопрос в том, насколько эти объемы будут доступны для промышленности", – напоминает Владислав Варнавский.

Однако для развития зеленой металлургии нужно также наличие металлолома в достаточном количестве – это и есть сейчас самая большая проблема. По данным ассоциации "УАВтормет", в 2022 году его заготовка упала в 4 раза – с 4,1 миллиона тонн до почти 900 тысяч тонн.

Такая тенденция продолжается и в этом году при увеличении экспорта металлолома в разы. Очевидно, чтобы металлургическая отрасль имела возможность переходить на зеленые рельсы, необходимо оставлять сырье в стране и перезапускать обрабатывающие производства, которые увеличат объем заготовки металлолома как базы для зеленой стали,

– размышляет Игорь Гужва.

Эксперты предполагают, что верификация того, что готовая продукция, а также сырье и энергоресурсы зелены не только на словах, будет важнейшим вопросом. Для этого необходимы изменения, которые будут зафиксированы в законе о восстановлении и зеленой трансформации энергетической системы Украины, подписанном этим летом Президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, были введены гарантии происхождения – электронные сертификаты, подтверждающие, что использованная украинским производителем электроэнергия действительно является экологически чистой.