Зазначимо, що наразі доля зеленої сталі в загальному виробництві українських металургів вже збільшилася до 10,6%. Однак цей відсоток має суттєво зрости згодом, коли з'являться нові сучасні підприємства.

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Україна рухатиметься у напрямку реалізації європейського Green Deal

Мета Green Deal – створити кліматично-нейтральний регіон до 2050 року. Тому післявоєнне відновлення у металургії відбудеться на базі ключових принципів європейської ініціативи.

Логічно відбудовуватись зеленими методами відповідно до нових технологій. Наше бачення – побудувати в Україні зелену металургію з потужностями 50 мільйонів тонн сталі,

– пояснює Ростислав Шурма, заступник голови Офісу президента.

Як зазначає голова аналітичного центру CMD-Ukraine, доктор економічних наук Ігор Гужва, за даними світової сталеливарної асоціації Worldsteel, кожна десята вироблена в Україні у 2022 році тонна сталі вже є зеленою. До слова, ще у 2020-му доля зеленої сталі в загальному виробництві українських металургів становила 5,5%, у 2021-му — 5,8%. А торік цей показник зріс до 10,6%.

Найбільш "зеленим" способом виплавки сталі, як повідомляють експерти, сьогодні вважається електрометалургія, флагманом якої зараз є "Інтерпайп Сталь".

Цей завод збудували ще у 2012 році, коли про зелену трансформацію ще ніхто серйозно не говорив ані в нашій країні, ані у світі. Його будівництво дозволило остаточно відмовитися від екологічно брудного мартенівського способу виробництва сталі, а також знизити викиди CO2 у 10 разів, споживання природного газу – у вісім разів,

– розповідає Владислав Варнавський, директор з екології та промислової безпеки компанії "Інтерпайп".

Однак, у масштабах загальної металургії країни "Інтерпайп Сталь" є радше приємний виключенням. Річ у тім, що практично 90% української сталі досі виробляють в мартенах чи конверторах, які сильно забруднюють атмосферу.

Така ситуація є справжньою катастрофою для галузі – з 1 жовтня цього року Єврокомісія в рамах механізму транскордонного вуглецевого коригування (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) запровадить "екологічний податок" на імпорт продукції, виробленої без урахування сучасних екологічних норм. Виходить, наразі майже 90% української сталі не потрапила б на європейський ринок.

Для розвитку зеленої металургії Україні потрібні зелена електроенергія та металобрухт

Крім того, продукцію також перевірятимуть за вуглецевим слідом тих енергоресурсів, які використали під час виробництва сталі (так званий Scope 2). З зеленою електрикою в України нібито проблем не має бути. "На початку 2022 року Єврокомісія прирівняла АЕС та електростанції, що працюють на природному газі, до "зелених" енергетичних потужностей. Питання в тому, наскільки ці обсяги будуть доступні для промисловості", – нагадує Владислав Варнавський.

Однак для розвитку зеленої металургії потрібна також наявність брухту в достатній кількості – це і є зараз найбільшою проблемою. За даними асоціації "УАВтормет", у 2022 році заготівля металобрухту впала у 4 рази – з 4,1 мільйона тонн до майже 900 тисяч тонн.

Така тенденція триває і цього року при збільшенні експорту брухту в рази. Вочевидь, аби металургійна галузь мала можливість переходити на зелені рейки, необхідно залишати сировину в країні та перезапускати оброблювальні виробництва, які збільшать обсяги заготівлі брухту як бази для зеленої сталі,

– розмірковує Ігор Гужва.

Експерти припускають, верифікація того, що готова продукція, а також сировина та енергоресурси є зеленими не лише на словах, буде найважливішим питанням. Для цього необхідні зміни, які будуть зафіксовані в законі щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України, який цього літа підписав Президент України Володимир Зеленський. Зокрема були запроваджені гарантії походження – електронні сертифікати, які підтверджують, що використана українським виробником електроенергія справді є екологічно чистою.