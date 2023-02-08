В начале российского вторжения местное население выходило на патриотические митинги против оккупантов. В последний раз люди выходили на улицы против захватчиков 5 марта.

Достойно внимания Шуба за мужчину: вдовам ликвидированных оккупантов компенсируют смерть родных одеждой

Коллаборанты, которые согласились на сотрудничество

Тогда глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что россияне применили огнестрельное оружие против жителей, в результате чего 3 человека получили ранения.

Некоторые из местных начал сотрудничать с захватчиками. Сейчас оккупационной администрацией Новопскова руководит коллаборантка Кайдалова Виктория Викторовна. Она подписывала документы на передачу под власть оккупантов зданий Новопскова, как, например, дом культуры и общежитие.



Документ, подписанный коллаборанткой / Фото KibOrg News

Оккупанты используют медицинские учреждения Новопскова и других поселков как госпитали для раненых военных. Как отмечено в отчете коллаборантов, большинство заведующих больниц, амбулаторий и пунктов лояльны к "новой власти".



Документ-подтверждение / Фото KibOrg News

Также захватчики изымают у местного населения и предприятий временно оккупированных территорий транспортные средства якобы на нужды "специальной военной операции".



Документ-подтверждение / Фото KibOrg News

В документе от 18 июля 2022 года оккупанты отмечают, что собираются "экспортировать урожай зерна за 2021 год", т.е. пшеницу, подсолнечник и т.п. ликвидирован в 2020 году путем включения в Старобельский район), Новопсковского (ликвидирован в 2020 году путем включения в Старобельский район), Старобельского, Миловского (ликвидирован в 2020 году путем включения в Старобельский район), Сватовского, Троицкого (ликвидирован в 2020 году) Сватовского района).



Цинические действия оккупантов / Фото KibOrg News​

Местная пропаганда

В конце сентября 2022 г. на временно оккупированных территориях Украины россияне и коллаборанты проводили нелегитимные референдумы о присоединении к России. Для того чтобы привлечься поддержкой населения, они назначили ответственных за проведение пикетов в городах, которые должны были найти волонтеров и агитировать жителей проголосовать "за".

Для "пикетчиков" россияне создали памятку, в которой указаны лозунги для "повышения лояльности населения к референдуму", а именно: "Мероприятие всегда будет рассматривать наши земли как военный плацдарм. Только с сильным мировым государством, таким как Россия, мы можем чувствовать себя в безопасности!", "Украине и Западу нужны наши территории. России – важные МЫ, люди!", "Украина сделает все, чтобы сорвать референдум. Но мы уже приняли свое решение. Мы долго шли к этому моменту: страдали, терпели, теряли близких.Мы доведем начатое до конца."Это наш последний и решительный бой". Только сейчас. Второго шанса может не быть!", "Мы единственный народ. У нас одна судьба!".