На початку російського вторгнення місцеве населення виходило на патріотичні мітинги проти окупантів. Востаннє люди виходили на вулиці проти загарбників 5 березня.

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Колаборанти, які погодилися на співпрацю

Тоді голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що росіяни застосували вогнепальну зброю проти жителів, в результаті чого 3 людини отримали поранення.

Дехто з місцевих почав співпрацювати з загарбниками.Наразі окупаційною адміністрацією Новопскова керує колаборантка Кайдалова Вікторія Вікторівна. Вона підписувала документи на передачу під владу окупантів будівель Новопскова, як, наприклад будинок культури й гуртожиток.



Документ, який підписала колаборантка / Фото KibOrg News

Окупанти використовують медичні установи Новопскова та інших селищ як шпиталі для поранених військових. Як зазначено у звіті колаборантів, більшість завідувачів лікарень, амбулаторій та пунктів лояльні до "нової влади".



Документ-підтвердження / Фото KibOrg News

Також загарбники вилучають у місцевого населення та підприємств тимчасово окупованих територій транспортні засоби нібито на потреби "спеціальної військової операції".



Документ-підтвердження / Фото KibOrg News

У документі від 18 липня 2022 року окупанти зазначають, що збираються "експортувати врожай зерна за 2021 рік", тобто пшеницю, соняшник тощо з окупованих районів Луганської області, а саме: Марківського (ліквідований у 2020 році шляхом включення до Старобільського району), Біловодського (ліквідований у 2020 році шляхом включення до Старобільського району), Новопсковського (ліквідований у 2020 році шляхом включення до Старобільського району), Старобільського, Міловського (ліквідований у 2020 році шляхом включення до Старобільського району), Сватівського, Троїцького (ліквідований у 2020 році шляхом включення до Сватівського району).



Цинічні дії окупантів / Фото KibOrg News​

Місцева пропаганда

Наприкінці вересня 2022 року на тимчасово окупованих територіях України росіяни й колаборанти проводили нелегітимні референдуми про приєднання до Росії. Для того, щоб залучитись підтримкою населення, вони призначили відповідальних за проведення пікетів у містах, які мали знайти волонтерів та агітувати жителів проголосувати "за".

Для "пікетників" росіяни створили пам'ятку, в якій вказані лозунги для "підвищення лояльності населення до референдуму", а саме: "Захід завжди розглядатиме наші землі, як військовий плацдарм. Тільки з сильною світовою державою, такою як Росія, ми можемо почуватися в безпеці!", "Україні та Заходу потрібні наші території. Росії – важливі МИ, люди!", "Україна зробить усе, щоб зірвати референдум. Але ми вже ухвалили своє рішення. Ми довго йшли до цього моменту: страждали, терпіли, втрачали близьких. Ми доведемо розпочате до кінця. "Це наш останній та рішучий бій". Тільки зараз. Другого шансу може не бути!", "Ми єдиний народ. У нас одна доля!".