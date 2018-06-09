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Телеканал новостей 24 Программы Сделано в Украине
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Как американка из эксцентричной богачки превратилась в исследовательницу украинского Полесья

Сделано в Украине 107 Читати новину українською

Луиза Бойд изучала рельеф Гренландии, создавала ее карты, открывала океанические хребты и стала первой женщиной, которая пролетела над Северным полюсом. Среди всех этих уникальных мест в путешествии нашлось еще одно – Западная Украина, которая в 1934 году принадлежала Польше.

Два месяца американка путешествовала на своем автомобиле по галицки и полесским городам.

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И если в предыдущих экспедициях преимущественно интересовалась природой, то тут ее фотокамера нацеливалась на людей и их быт. А во Львове Луизу больше всего заинтересовал обычный базар.

Она просто ходила между людьми и выбирала самых колоритных персонажей. (куры, теленок) .Здесь и молочницы, и цветочницы, которые смущались от внимания зарубежной гости. Нагруженные телеги и прилавки, на которых товар сложен в плетеные корзины.

В Золочеве богатую путешественницу снова потянуло на местный рынок, ведь он лучше передает характер города. А в Дрогобыче ее внимание привлекла уникальная деревянная церковь.

Фото дерев'яної церкви у Дрогобичі

Фото деревянной церкви в Дрогобыче

От Галичины женщина двинулась на север до Полесья и была очарована этим болотистым краем. Дубно, Луцк, Ковель, а дальше городки, которые теперь расположены на территории Беларуси.

Путешественница писала: "Люди, которые живут на водных путях, имеют своеобразный этнический стержень, который отличает их от других". Поразило американку и количество детей, которые ходят босыми, грязными, но выглядят здоровыми и счастливыми.

Фотографії Луїзи Бойд

Фотографии Галичины и Полесья, которые сделала Луиза Бойд

Через три года в Нью-Йорке издали фотоальбом "Польская провинция", который поведал миру о самобытном крае.

Больше смотрите в программе – "Сделано в Украине".

Теги: Новости Украины Новости США Сделано в Украине История Путешествия
Источник: 24 Канал
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