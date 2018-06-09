Як американка із ексцентричної багатійки перетворилася на дослідницю українського Полісся

Луїза Бойд вивчала рельєф Гренландії, створювала її карти, відкривала океанічні хребти та стала першою жінкою, що пролетіла над Північним полюсом. Серед усіх цих унікальних місць у мандрівці знайшлося ще одне – Західна Україна, яка у 1934 році належала Польщі.

Два місяці американка подорожувала на своєму автомобілі галицькими та поліськими містечками.

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І якщо в попередніх експедиціях переважно цікавилась природою, то тут її фотокамера націлювалась на людей та їхній побут. А у Львові Луїзу найбільше зацікавив звичайний базар.

Вона просто ходила між людьми й обирала найколоритніших персонажів. (кури, теля).Тут і молочниці, і квіткарки, що знітились від уваги закордонної гості. Навантажені вози та прилавки, на яких товар складений у плетені кошики.

У Золочеві заможну мандрівницю знову потягнуло на місцевий ринок, адже він найкраще передає характер міста. А в Дрогобичі її увагу привернула унікальна дерев’яна церква.



Фото дерев'яної церкви у Дрогобичі

З Галичини жінка рушила на північ до Полісся і була зачарована цим болотистим краєм. Дубно, Луцьк, Ковель, а далі містечка, що тепер розташовані на території Білорусі.

Мандрівниця писала: "Люди, які живуть на водних шляхах, мають своєрідний етнічний стрижень, який вирізняє їх від інших". Вразила американку й кількість дітей, які ходять босими, брудними, але виглядають здоровими та щасливими.



Фотографії Галичини і Полісся, які зробила Луїза Бойд

За три роки у Нью-Йорку видали фотоальбом "Польська провінція", який розповів світу про самобутній край.

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