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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как беспокоится об армии президент и его друзья

Игра слов 22:10, 8 марта 1368 Читати новину українською

Почти все парламентские силы на выборах говорили о модернизации и переоснащении армии и усилении социальной защиты военнослужащих. А яркие обещания на эту тему давал тогда еще будущий верховный главнокомандующий –1000 гривен в день на передовой и завершение АТО за часы.

Кажется, никто не заставлял Петра Порошенко обещать именно это, но тогда он именно это сказал без оговорок. Однако эти слова не стали реальностью даже за 4 года. Плата на передовой бойцам увеличивается, но совсем не так фантастически, как обещано в 2014 году. Проекты строительства общежития для военнослужаших обсуждаются, но не построены.

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26 мая 2014 года стрелок (наименее оплачиваемая должность в армии) получал 2341 гривну в месяц. Также он получал доплату 2 – 2,5 тысячи гривен за пребывание в зоне АТО. В общем человек этой профессии получал около 5000 гривен в месяц, то есть 165 гривен в день.

Сейчас обеспечение с доплатой рядового контрактника в АТО – 10 – 17000 гривен в месяц. То есть около 330 – 570 гривен в день. Изменения в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" в части страхования жизни участников Антитеррористической операции не выносились.

Антитеррористическая операция на Востоке Украины объявлена в апреле 2014 года. В феврале 2018 года сообщено о начале изменения формата АТО в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.

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В 2017 году общежития для военнослужащих не были сданы в эксплуатацию. Завершить строительство 91 общежития в 20 областях Украины и ввести их в эксплуатацию планируется до конца 2018 года.

Почему президент позволяет "Укроборонпрому" воровать деньги у армии – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Петр Порошенко Вооруженные Силы Украины Деньги АТО Игра слов Укроборонпром
Источник: 24 Канал
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