Як турбується про армію президент та його друзі

Майже всі парламентські сили на виборах говорили про модернізацію та переоснащення армії і посилення соціального захисту військовослужбовців. А найяскравіші обіцянки на цю тему давав тоді ще майбутній верховний головнокомандувач –1000 гривень на день на передовій і завершення АТО за години.

Здається, ніхто не змушував Петра Порошенка обіцяти саме це, але тоді він саме це сказав без застережень. Проте ці слова не стали реальністю навіть за 4 роки. Платня на передовій бійцям збільшується, але зовсім не так фантастично, як обіцяно в 2014 році. Проекти будівництва гуртожитку для військових обговорюються, але не побудовані.

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26 травня 2014 року стрілець (найменш оплачувана посада в армії) отримував 2 341 гривню на місяць. Також він отримував доплату 2 – 2,5 тисячі гривень за перебування в зоні АТО. Загалом людина цієї професії отримувала близько 5 тисяч гривень на місяць, тобто 165 гривень на день.

Зараз забезпечення з доплатою рядового контрактника в АТО – 10 – 17 тисяч гривень на місяць. Тобто близько 330 – 570 гривень на день. Зміни до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" в частині страхування життя учасників Антитерористичної операції не виносились.

Антитерористична операція на Сході України оголошена у квітні 2014 року. У лютому 2018 року повідомлено про початок зміни формату АТО на операцію Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво.

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У 2017 році гуртожитки для військовослужбовців не були здані в експлуатацію. Завершити будівництво 91 гуртожитка у 20 областях України і ввести їх в експлуатацію планується до кінця 2018 року.

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