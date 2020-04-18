06:20
18 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Как безопасно пользоваться общественным транспортом: веселое видео

      - Читати новину українською
      Как безопасно пользоваться транспортом / 24 Канал

      В период карантина с ограничениями работает общественный транспорт, а междугороднее и межрегиональное транспортное сообщение полностью прекращено. 24 канал решил напомнить, как правильно пользоваться транспортом, чтобы обезопасить себя и окружающих от болезни.

      Большинство украинцев перешли на альтернативный вид транспорта, но некоторые все же продолжают пользоваться общественным транспортом. 24 канал решил напомнить, как путешествовать на общественном транспорте максимально безопасно.

      Читайте также Украинцы массово перешли на электросамокаты и велосипеды во время карантина: видео

      Как нужно пользоваться общественным транспортом: инструкция

      • Избегайте скоплений еще в очереди.
      • Не забывайте об уважении к другим.
      • Избегайте оплаты бумажными деньгами.
      • Воспользуйтесь бесконтактным методом оплаты.
      • Если платили купюрами – продезинфицируйте руки.
      • Не стойте в упор к другим пассажирам.
      • Не снимайте маску!
      • Старайтесь ничего не трогать.
      • После поездки снова продезинфицируйте руки.

      Смотрите видео: как пользоваться транспортом

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Транспорт
      Комментарии

      Читайте также

      17 апреля , 23:47 ВСУ нашли новые доказательства участия России в войне на Донбассе: фото
      Новини України 986
      сегодня , 01:46 Зеленский сравнил "Слугу народа" с кораблем в шторм, а оппозицию – с акулами
      Новини України 899
      17 апреля , 23:30 Холостяк 10 сезон 7 выпуск: кто ушел из проекта в этом эфире
      Новини шоу-бізнесу 2552
      сегодня , 03:25 Зеленский уволил скандального главу СБУ Кировоградщины, но ему готовят новую должность
      Новини України 1022
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 17 апреля: скандал со смертностью в Китае, Украина еще не достигла пика
      Новини України 15712
      17 апреля , 23:28 Холостяк 10 сезон 7 выпуск: возвращение в Киев и внезапное сватовство мамы Алины с Максимом
      Новини шоу-бізнесу 1756
      сегодня , 00:30 Сбитие беспилотника РФ: на Донбассе снова обнаружили доказательства присутствия страны-агрессора
      Informnapalm 623
      сегодня , 00:58 Загрязненный воздух в Киеве: почему ситуация ухудшается ночью
      Новини України 962
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      17 апреля , 23:00 Последний парад Путина: COVID-19 сломал все планы диктатора
      Іван Яковина
      17 апреля , 21:15 Для ценителей правильного питания: рецепт диетического тыквенного кулича
      Світлана Фус