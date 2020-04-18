Как безопасно пользоваться общественным транспортом: веселое видео
В период карантина с ограничениями работает общественный транспорт, а междугороднее и межрегиональное транспортное сообщение полностью прекращено. 24 канал решил напомнить, как правильно пользоваться транспортом, чтобы обезопасить себя и окружающих от болезни.
Большинство украинцев перешли на альтернативный вид транспорта, но некоторые все же продолжают пользоваться общественным транспортом. 24 канал решил напомнить, как путешествовать на общественном транспорте максимально безопасно.
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Как нужно пользоваться общественным транспортом: инструкция
- Избегайте скоплений еще в очереди.
- Не забывайте об уважении к другим.
- Избегайте оплаты бумажными деньгами.
- Воспользуйтесь бесконтактным методом оплаты.
- Если платили купюрами – продезинфицируйте руки.
- Не стойте в упор к другим пассажирам.
- Не снимайте маску!
- Старайтесь ничего не трогать.
- После поездки снова продезинфицируйте руки.
Смотрите видео: как пользоваться транспортом
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