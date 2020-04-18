Как безопасно пользоваться общественным транспортом: веселое видео

В период карантина с ограничениями работает общественный транспорт, а междугороднее и межрегиональное транспортное сообщение полностью прекращено. 24 канал решил напомнить, как правильно пользоваться транспортом, чтобы обезопасить себя и окружающих от болезни.

Большинство украинцев перешли на альтернативный вид транспорта, но некоторые все же продолжают пользоваться общественным транспортом. 24 канал решил напомнить, как путешествовать на общественном транспорте максимально безопасно.

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Как нужно пользоваться общественным транспортом: инструкция

Избегайте скоплений еще в очереди.

Не забывайте об уважении к другим.

Избегайте оплаты бумажными деньгами.

Воспользуйтесь бесконтактным методом оплаты.

Если платили купюрами – продезинфицируйте руки.

Не стойте в упор к другим пассажирам.

Не снимайте маску!

Старайтесь ничего не трогать.

После поездки снова продезинфицируйте руки.

Смотрите видео: как пользоваться транспортом