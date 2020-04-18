Як безпечно користуватися громадським транспортом: веселе відео
У період карантину з обмеженнями працює громадський транспорт, а міжміське і міжрегіональне транспортне сполучення повністю припинене. 24 канал вирішив нагадати, як правильно користуватися транспортом, щоб убезпечити себе і навколишніх від захворювання.
Більшість українців перейшли на альтернативний вид транспорту, але деякі все ж продовжують користуватися громадським транспортом. 24 канал вирішив нагадати, як здійснити подорож громадським транспортом максимально безпечно.
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Як потрібно користуватися громадським транспортом: інструкція
- Уникайте скупчень ще в черзі.
- Не забувайте про повагу до інших.
- Уникайте оплати паперовими грошима.
- Скористайтеся безконтактним методом оплати.
- Якщо платили купюрами – продезінфікуйте руки.
- Не стійте в притул до інших пасажирів.
- Не знімайте маску!
- Старайтеся нічого не торкатися.
- Після поїздки знову продезінфікуйте руки.
Дивіться відео: як користуватися транспортом
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