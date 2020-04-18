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      Як безпечно користуватися громадським транспортом: веселе відео

      - Читать новость на русском
      Як безпечно користуватися транспортом / 24 Канал

      У період карантину з обмеженнями працює громадський транспорт, а міжміське і міжрегіональне транспортне сполучення повністю припинене. 24 канал вирішив нагадати, як правильно користуватися транспортом, щоб убезпечити себе і навколишніх від захворювання.

      Більшість українців перейшли на альтернативний вид транспорту, але деякі все ж продовжують користуватися громадським транспортом. 24 канал вирішив нагадати, як здійснити подорож громадським транспортом максимально безпечно. 

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      Як потрібно користуватися громадським транспортом: інструкція

      • Уникайте скупчень ще в черзі.
      • Не забувайте про повагу до інших.
      • Уникайте оплати паперовими грошима.
      • Скористайтеся безконтактним методом оплати.
      • Якщо платили купюрами – продезінфікуйте руки.
      • Не стійте в притул до інших пасажирів.
      • Не знімайте маску!
      • Старайтеся нічого не торкатися.
      • Після поїздки знову продезінфікуйте руки.

      Дивіться відео: як користуватися транспортом

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Транспорт
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