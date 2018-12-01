Как безопасно пользоваться смартфоном во время езды на мотоцикле: инновационная технология

В эру мобильных технологий человек стал особенно зависимым от смартфонов. Иногда это может быть крайне опасно и привести к плачевным последствиям. Скажем, когда речь идет о водителях, которые имеют привычку пользоваться телефоном за рулем, в частности, о мотоциклистах.

Как свидетельствует статистика, владельцы двухколесных тоже не гнушаются заглядывать в гаджеты во время езды. Такое поведение является не только безответственным, но и смертельно опасным как для мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения.

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Чтобы водители "двухколесных" могли использовать телефон за рулем и не создавали при этом аварийных ситуаций, инженеры Bosch разработали технологию mySPIN.



Технология mySPIN

Она позволяет выводить информацию со смартфона на штатный экран бортовой системы мотоцикла. Технология контролирует сообщения мобильных приложений и показывает на дисплее всю важную информацию. Для управления, скажем, контактами или навигатором, мотоциклист может использовать клавиши на руле, не отвлекаясь особо от дороги. Разработчики максимально учли потребности пользователя.

Использование смартфона во время езды на мотоцикле

Например, построить маршрут в навигаторе можно, используя адресные записи с телефонных контактов. Кроме того, технология mySPIN поддерживает связь с облачными сервисами и учитывает данные о дорожную инфраструктуру. Скажем, когда заканчивается горючее, система сама найдет ближайшую заправку и сообщит об этом водителю.