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      Як безпечно користуватись смартфоном під час їзди на мотоциклі: інноваційна технологія

      Автотехнології 4 Читать новость на русском

      В еру мобільних технологій людина стала особливо залежною від смартфонів. Іноді це може бути вкрай небезпечним і призвести до плачевних наслідків. Скажімо, коли йдеться про водіїв, які мають звичку користуватися телефоном за кермом, зокрема, про мотоциклістів.

      Як свідчить статистика, власники двоколісних теж не гребують заглядати в гаджети під час їзди. Така поведінка є не лише безвідповідальною, а й смертельно небезпечною як для мотоцикліста, так і для інших учасників дорожнього руху.

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      Щоб водії "двоколісних" могли використовувати телефон за кермом і не створювали при цьому аварійних ситуацій, інженери Bosch розробили технологію mySPIN.

      mySPIN
      Технологія mySPIN

      Вона дозволяє виводити інформацію зі смартфона на штатний екран бортової системи мотоцикла. Технологія контролює повідомлення мобільних додатків та показує на дисплеї усю важливу інформацію. Для управління, скажімо, контактами чи то навігатором, мотоцикліст може використовувати клавіші на кермі, не відволікаючись особливо від дороги. Розробники максимально врахували потреби користувача.

      mySPIN.
      Використання смартфону під час їзди на мотоциклі

      Наприклад, побудувати маршрут у навігаторі можна, використовуючи адресні записи з телефонних контактів. Крім того, технологія mySPIN підтримує зв'язок з хмарними сервісами та враховує дані про дорожню інфраструктуру. Скажімо, коли закінчується пальне, система сама знайде найближчу заправку і повідомить про це водія.

      Теги: Автотехнології Авто Транспорт Смартфони Мото
      Джерело: 24 канал
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