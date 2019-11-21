Как боевикам удалось ранить сразу 6 украинских бойцов: известны детали

Вследствие вражеских обстрелов 20 ноября сразу 7 украинских бойцов получили ранения. Из них шестеро – бойцы быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, которые были ранены из гранатомета в траншее, по которой те передвигались.

Обстрел произошел в Горловке под селом Зайцевым, рассказал журналист Юрий Бутусов.

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Во время смены постов наблюдения на одном из опорных пунктов противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Позиция противником пристреляна уже давно. Попадание было прямо в траншею, где проходили бойцы,

– рассказал Бутусов.

Бойцы получили в основном ранения в ноги. Угрозы их жизни нет, а конечности были сохранены благодаря тому, что бойцов удалось вовремя эвакуировать и оказать им соответствующую медицинскую помощь.

"Российские войска продолжили интенсивный обстрел и старались не допустить эвакуации раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений. Эвакуация раненых проходила под обстрелом", – рассказал журналист.

Резюмируя, он подчеркнул, что российские оккупационные войска часто обстреливают украинские позиции вблизи Зайцевого, а само село разделено линией фронта на две части.