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      Как боевикам удалось ранить сразу 6 украинских бойцов: известны детали

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      Попаданием в траншею боевики ранили сразу 6 украинских военных / ukrinform.ua

      Вследствие вражеских обстрелов 20 ноября сразу 7 украинских бойцов получили ранения. Из них шестеро – бойцы быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, которые были ранены из гранатомета в траншее, по которой те передвигались.

      Обстрел произошел в Горловке под селом Зайцевым, рассказал журналист Юрий Бутусов.

      К слову: Россия с собственной территории атаковала украинских военных: детали

      Во время смены постов наблюдения на одном из опорных пунктов противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Позиция противником пристреляна уже давно. Попадание было прямо в траншею, где проходили бойцы,
      – рассказал Бутусов.

      Бойцы получили в основном ранения в ноги. Угрозы их жизни нет, а конечности были сохранены благодаря тому, что бойцов удалось вовремя эвакуировать и оказать им соответствующую медицинскую помощь.

      "Российские войска продолжили интенсивный обстрел и старались не допустить эвакуации раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений. Эвакуация раненых проходила под обстрелом", – рассказал журналист.

      Резюмируя, он подчеркнул, что российские оккупационные войска часто обстреливают украинские позиции вблизи Зайцевого, а само село разделено линией фронта на две части.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Нацгвардія Постраждалі Война на Донбассе
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