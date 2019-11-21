Бойовики одним пострілом поранили 6 українських бійців: деталі

Внаслідок ворожих обстрілів 20 листопада одразу 7 українських бійців отримали поранення. З них шестеро – бійці швидкого реагування Національної гвардії України, яких було поранено з гранатомету в траншею, якою ті пересувалися.

Осбтріл відбувся під Горлівкою під селом Зайцевим, розповів журналіст Юрій Бутусов.

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Під час зміни постів спостереження на одному з опорних пунктів противник відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Позиція противником пристріляна вже давно. Попадання потрапило прямо у траншею, де проходили бійці,

– розповів Бутусов.

Бійці отримали в основному поранення у ноги. Загрози їх життям немає, а кінцівки були збережені завдяки тому, що бійців вдалося вчасно евакуювати і надати їм відповідну медичну допомогу.

"Російські війська продовжили інтенсивний обстріл і намагалися не допустити евакуацію поранених. У результаті розгорівся інтенсивний бій із застосуванням з обох сторін всього спектра важких піхотних озброєнь. Евакуація поранених проходила під обстрілом", – розповів журналіст.

Резюмуючи, він підкреслив, що російські окупаційні війська часто обстрілюють українські позиції поблизу Зайцевого, а саме село розділено лінією фронту на дві частини.