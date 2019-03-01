Как Brexit повлияет на крупнейший автомобильный завод

Компания Nissan отказалась от планов выпускать следующую генерацию X-Trail на британском заводе из-за Brexit. Зато предприятие наладило производство в японском городе Киушу.

Nissan анонсировал намерения выпускать кроссовер в Британии еще в 2016 году, но из-за выхода Великобритании из Европейского Союза изменил свое решение.

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Японцы говорят, что отсутствие четкой ситуации с последствиями Brexit не позволяет компании планировать будущее. Такой шаг может поставить под сомнение будущее крупнейшего в Британии автомобильного завода в городе Сандерленде. Там сегодня для европейского рынка выпускают Juke, Note и Leaf. На Nissan в Великобритании приходится 30% всего автопроизводства, и большинство из них продается в Европе.



Nissan X-Trail

Renault создаст для Европы утилитарный пикап

Компания активно работает над созданием пикапа на базе кроссовера Duster и обещает представить его к концу 2019 года. Новая модель должна стать самым массовым пикапом на европейском рынке.



Renault Duster

В отличие от пикапа Duster Oroch, который продают в Южной Америке, европейская версия будет более практичной. Вероятно, что пикап сможет получить один из двух имеющихся моторов, полуторалитровый дизель или 1,3 литровый турбо бензиновик.

Рекордное количество автономных авто

Китайский автопром делает огромные шаги в развитии. Бренд из поднебесной Чанган попал в Книгу рекордов Гиннеса с самым длинным парадом автономных автомобилей. Он создал колонну из 55 кроссоверов, которые самостоятельно двигались со скоростью 30 километров в час в течение девяти минут и семи секунд, преодолев таким образом три километра и 200 метров.



55 беспилотных кроссоверов

Из соображений безопасности за рулем всех машин сидели водители, но они не участвовали в управлении. Сначала в колоне должно было быть 56 машин, но одну из них дисквалифицировали, потому что ее водитель вмешался в управление.

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