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      Во Франции успешно испытали тормоза, напечатанные на 3D-принтере

      Авто24 9 Читати новину українською

      В 2018 году Bugatti разработал и начал тестировать новые титановые тормоза. Тормозные суппорты стали крупнейшей в истории деталью, напечатанной на 3D-принтере из титана.

      Их вес всего 2,9 килограмма и на 40% легче обычных суппортов, которые используются на Chiron.

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      В Bugatti установили на специальный станок, чтобы показать на что способны тормоза. Он имитирует остановку Chiron со скорости 375 километров в час.


      Напечатанные тормоза на 3D-принтере

      Во время остановки тормозной диск разогревается до температуры в тысячу градусов и напечатанный на 3D-принтере суппорт с легкостью выдерживает такие нагрузки. Интересно, что суппорт имеет много отверстий для оптимизации веса, но это никоим образом не повлияло на его эффективность.

      General Motors начнет работать через посредника

      В 2018 году General Motors прекратила производство машин в Австралии, закрыв завод Holden. Теперь же американцы в рамках реструктуризации объявляют о том, что прекращают импортировать модели General Motors на этот континент собственными силами.

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      Взамен этим будет заниматься австралийский импортер, который представляет там 14 марок и напрямую будет импортировать машины от производителя в Америке.


      General Motors прекратила производство машин в Австралии

      По мнению менеджеров General Motors, оставляя рынок, удастся существенно уменьшить убытки компании. И как ни странно, модели от GM, которые будет завозить новый импортер, даже немного подешевеют.

      Бюджетный Koenigsegg

      Шведская компания Koenigsegg, выпускающая одни из самых быстрых суперкаров на планете, анонсировала начало сотрудничества с китайской NEVS, которую считают потомком Saab.

      Такое сотрудничество может позволить Koenigsegg не только расширить линейку моделей, но и увеличить количество выпущенных машин с 20 штук в год до нескольких сотен.


      Авто марки Koenigsegg

      Сейчас очередь заказов на машины марки уже растянулась на несколько лет. Помощь в производстве поможет не только уменьшить очередь, но и уменьшить стоимость суперкаров, которые сейчас стоят около миллиона евро каждый.

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      С другой стороны, руководство марки Koenigsegg надеется на помощь совместного предприятия в первую очередь в строительстве моторов. Они у шведов не только сверхмощные, но и экологические, потому что нейтральны с точки зрения выбросов. Они заправляются чистым спиртом и способны легко заводиться даже в лютые морозы.

      blog_ava
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      Теги: Авто24 Авто 24 Новости США Новости Франции
      Источник: 24 канал
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