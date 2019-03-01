У Франції успішно випробували гальма надруковані на 3D-принтері

У 2018 році Bugatti розробив і почав тестувати нові титанові гальма. Гальмівні суппорти стали найбільшою в історії деталлю, надрукованою на 3D-принтері з титану.

Їх вага лише 2,9 кілограма і на 40 % легші за звичайні супорти, які використовуються на Chiron.

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У Bugatti встановили на спеціальний станок, аби показати на що здатні гальма. Він імітує зупинку Chiron зі швидкості 375 кілометрів на годину.



Надруковані гальма на 3D-принтері

Під час зупинки гальмівний диск розігрівається до температури в тисячу градусів і надрукований на 3D-принтері супорт з легкістю витримує такі навантаження. Цікаво, що супорт має багато отворів для оптимізації ваги, але це жодним чином не вплинуло на його ефективність.

General Motors почне працюватиме через посередника

У 2018 році General Motors припинила виробництво машин в Австралії, закривши завод Holden. Тепер же американці в рамках реструктуризації оголошують про те, що припиняють імпортувати моделі General Motors на цей континент, власними силами.

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Натомість цим займатиметься австралійський імпортер, який представляє там 14 марок і напряму імпортуватиме машини від виробника в Америці.



General Motors припинила виробництво машин в Австралії

На думку менеджерів General Motors, залишаючи ринок, вдасться суттєво зменшити збитки компанії. І як не дивно, моделі від GM, які завозитиме новий імпортер навіть трохи подешевшають.

Бюджетний Koenigsegg

Шведська компанія Koenigsegg, яка випускає одні з найшвидших суперкарів на планеті, анонсувала початок співпраці із китайською NEVS, яку вважають нащадком Saab.

Таке співробітництво може дозволити Koenigsegg не тільки розширити лінійку моделей, але й збільшити кількість випущених машин з 20 штук на рік до кількох сотень.



Авто марки Koenigsegg

Зараз черга замовлень на машини марки вже розтягнулася на кілька років. Допомога у виробництві допоможе не тільки зменшити чергу, але й зменшити вартість суперкарів, які зараз коштують близько мільйона євро кожен.

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З іншого боку, керівництво марки Koenigsegg сподівається на допомогу спільного підприємства в першу чергу в будівництві моторів. Вони у шведів не тільки надпотужні, але й екологічні, бо нейтральні з точки зору викидів. Вони заправляються чистим спиртом і здатні легко заводитися навіть у люті морози.