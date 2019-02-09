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      Компанія Google навчить автомобілі шукати та оминати ями на дорогах

      Авто24 11 Читать новость на русском

      Такий гігант як Google завжди намагається зачепити найважливіші сфери нашого життя. Цього разу вони взялися за дорожнє покриття, точніше ями на дорогах. Спеціальна програма допоможе знайти та ідентифікувати усі ямки на дорогах за допомогою камер з автомобілів.

      Студенти, які займаються розробкою цього проекту кажуть, що це дозволить будівельним компаніям більше часу витрачати на ремонт дорожніх дефектів, а не на їх пошук.

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      Така програма стане у пригоді Лос-Анджелісу, адже це місто займає перше місце у світі за кількістю заторів. Крім того, на дорогах трапляється чимало ям.

      Програма для пошуку ям від Google
      Програма від Google розпізнає ями на дорогах

      Крім того, покращення дорожньої інфраструктури повинно призвести до поліпшення ситуації із трафіком.

      Лос-Анджеліс
      Лос-Анджеліс називають містом розбитих доріг

      До того ж, це зробить водіїв щасливішими, адже тепер не доведеться лагодити колеса та диски машин.

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      Теги: Новини США Авто24 Google Дороги Авто
      Джерело: 24 канал
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