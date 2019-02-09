Компания Google научит автомобили искать и обходить ямы на дорогах
Такой гигант как Google всегда старается задеть важные сферы нашей жизни. На этот раз они взялись за дорожное покрытие, точнее ямы на дорогах. Специальная программа поможет найти и идентифицировать все ямки на дорогах с помощью камер на автомобилях.
Студенты, которые занимаются разработкой этого проекта говорят, что это позволит строительным компаниям больше времени тратить на ремонт дорожных дефектов, а не на их поиск.
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Такая программа пригодится Лос-Анджелесе, ведь этот город занимает первое место в мире по количеству пробок. Кроме того, на дорогах встречается немало ям.
Программа от Google распознает ямы на дорогах
Кроме того, улучшение дорожной инфраструктуры должно привести к улучшению ситуации с трафиком.
Лос-Анджелес называют городом разбитых дорог
К тому же, это сделает водителей счастливее, ведь теперь не придется чинить колеса и диски машин.
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