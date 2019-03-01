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      Як Brexit вплине на найбільший автомобільний завод

      Авто24 7 Читать новость на русском

      Компанія Nissan відмовилася від планів випускати наступну генерацію X-Trail на британському заводі через Brexit. Натомість підприємство налагодило виробництво у японському місті Кіушу.

      Nissan анонсував наміри випускати кросовер в Британії ще у 2016 році, але через вихід Великої Британії з Європейського Союзу змінив своє рішення.

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      Японці кажуть, що відсутність чіткої ситуації з наслідками Brexit не дозволяє компанії планувати майбутнє. Такий крок може поставити під сумнів майбутнє найбільшого в Британії автомобільного заводу в місті Сандерленді. Там сьогодні для європейського ринку випускають Juke, Note та Leaf. На Nissan у Великій Британії припадає 30% усього автовиробництва і більшість з них продається у Європі.

      Nissan X-Trail
      Nissan X-Trail

      Renault створить для Європи утилітарний пікап

      Компанія активно працює над створенням пікапа на базі кросовера Duster і обіцяє представити його до кінця 2019 року. Нова модель має стати наймасовішим пікапом на європейському ринку.

      Renault Duster
      Renault Duster

      На відміну від пікапа Duster Oroch, який продають у Південній Америці, європейська версія буде більш практичним. Ймовірно, що пікап зможе отримати один із двох наявних моторів, півторалітровий дизель або 1,3 літровий турбо бензиновик.

      Рекордна кількість автономних авто

      Китайський автопром робить величезні кроки у розвитку. Бренд із піднебесної Чанган потрапив до Книги рекордів Гіннеса із найдовшим парадом автономних автомобілів. Він створив колону з 55 кросоверів, які самостійно рухалися зі швидкістю 30 кілометрів на годину протягом дев'яти хвилин і семи секунд, подолавши таким чином три кілометри й 200 метрів.

      55 безпілотних кросоверів
      55 безпілотних кросоверів

      З міркувань безпеки за кермом усіх машин сиділи водії, але вони не брали участі в керуванні. Спочатку в колонні мало бути 56 машин, але одну з них дискваліфікували, бо її водій втрутився в керування.

      Про найкращі автомобілі року дивіться у відео.

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      Теги: Авто24 Авто 24 Авто
      Джерело: 24 канал
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