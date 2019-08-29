13:51
29 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Как будет работать Рада следующие полгода: календарный план

      129 Читати новину українською
      Верховная Рада
      Верховная Рада / 24 канал, Ростислав Лабенский

      29 августа начинает работать новоизбранная Верховная Рада 9-го созыва. В 13:00 начинается первое заседание.

      По словам нардепов, оно может продлится до поздней ночи.

      Читайте также: Первое заседание Рады может длиться до ночи

      Нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук опубликовал календарный план заседаний Верховной Рады до января 2020 года.

      календарний план ВРУ
      Календарный план до конца 2019 года

      В целом депутаты за пять месяцев проработают 101 день.

      Что означают цвета в календаре:

      сиреневым цветом отмечены согласительные советы;
      желтым цветом – пленарные заседания;
      красным цветом – час вопросов к Правительству;
      зеленым – работа в комитетах, временных специальных комиссиях, временных следственных комиссиях, депутатских фракциях;
      синим – работа нардепов с избирателями;
      оранжевым – самостоятельная работа, связанная с осуществлением депутатских полномочий.

      Видео первого заседания ВРУ: онлайн-трансляция

       

      blog_ava
      Первое заседание Верховной Рады ИХ созыва: онлайн-трансляция
      сегодня
      13923
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      сегодня , 12:36 Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
      1585
      Луценко написав заяву про відставку: хто імовірно замінить генпрокурора
      сегодня , 12:30 Луценко написав заяву про відставку: хто імовірно замінить генпрокурора
      Сергій Лещенко 138
      Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      28 августа , 19:00 Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      145
      Луценко на выход: сколько дел провалил генпрокурор и кто будет его преемником
      сегодня , 12:14 Луценко на выход: сколько дел провалил генпрокурор и кто будет его преемником
      Інна Жолобович 3089
      Всі пам'ятають про Іловайськ, а хто відповість за Лутугинську трагедію?
      сегодня , 11:30 Всі пам'ятають про Іловайськ, а хто відповість за Лутугинську трагедію?
      Дмитро Снєгирьов 2517
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук