Как будет работать Рада следующие полгода: календарный план
29 августа начинает работать новоизбранная Верховная Рада 9-го созыва. В 13:00 начинается первое заседание.
По словам нардепов, оно может продлится до поздней ночи.
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Нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук опубликовал календарный план заседаний Верховной Рады до января 2020 года.
Календарный план до конца 2019 года
В целом депутаты за пять месяцев проработают 101 день.
Что означают цвета в календаре:
• сиреневым цветом отмечены согласительные советы;
• желтым цветом – пленарные заседания;
• красным цветом – час вопросов к Правительству;
• зеленым – работа в комитетах, временных специальных комиссиях, временных следственных комиссиях, депутатских фракциях;
• синим – работа нардепов с избирателями;
• оранжевым – самостоятельная работа, связанная с осуществлением депутатских полномочий.
Видео первого заседания ВРУ: онлайн-трансляция