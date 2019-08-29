Как будет работать Рада следующие полгода: календарный план

29 августа начинает работать новоизбранная Верховная Рада 9-го созыва. В 13:00 начинается первое заседание.

По словам нардепов, оно может продлится до поздней ночи.

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Нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук опубликовал календарный план заседаний Верховной Рады до января 2020 года.



Календарный план до конца 2019 года

В целом депутаты за пять месяцев проработают 101 день.

Что означают цвета в календаре:

• сиреневым цветом отмечены согласительные советы;

• желтым цветом – пленарные заседания;

• красным цветом – час вопросов к Правительству;

• зеленым – работа в комитетах, временных специальных комиссиях, временных следственных комиссиях, депутатских фракциях;

• синим – работа нардепов с избирателями;

• оранжевым – самостоятельная работа, связанная с осуществлением депутатских полномочий.

Видео первого заседания ВРУ: онлайн-трансляция