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      Як працюватиме Рада наступні півроку: календарний план

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      Верховна Рада
      Верховна Рада / 24 канал, Ростислав Лабенський

      29 серпня починає працювати новообрана Верховна Рада 9-го скликання. О 13:00 починається перше засідання.

      За словами нардепів, воно може тривати до пізньої ночі.

      Читайте також: Перше засідання Ради може тривати до ночі

      Окрім того, сьогодні, 29 серпня, стало відомо як працюватиме Рада наступні п'ять місяців. Нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук опублікував календарний план проведення другої сесії Верховної Ради до січня 2020 року.

      календарний план ВРУ
      Календарний план до кінця 2019 року

      Загалом депутати за п'ять місяців пропрацюють 101 день.

      Що означають кольори в календарі:

      • бузковим кольором відмічені погоджувальні ради;
      • жовтим кольором – пленарні засідання;
      • червоним кольором – година запитань до Уряду;
      • зеленим – робота в комітетах, тимчасових спеціальх комісіях, тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях;
      • синім – робота нардепів з виборцями;
      • помаранчевим – самостійна робота, пов'язана із здійсненням депутатських повноважень. 

      Відео першого засідання ВРУ: онлайн-трансляція

       

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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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