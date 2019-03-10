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      Как будут голосовать военные на передовой: объяснение командующего ООС

      78 Читати новину українською
      Сергей Наев в Краматорске
      Сергей Наев в Краматорске / Screenshot

      Ящики с бюллетенями для голосования на президентских выборах 2019 года не будут доставлять на линию фронта.

      Об этом рассказал командующий Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире телеканала "UA:Донбас".

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      По его словам, военнослужащие, которые находятся на передовых позициях ВСУ, смогут проголосовать на избирательных участках – и только. Никаких других вариантов голосования не предвидится.

      Где будет возможность прийти – придут и проголосуют. А где не будет возможности – будут стоять на защите,
      – подчеркнул Наев.

      Также он заверил, что среди военных не проводится ни одна агитационная работа.

      Видео с комментарием серия Наева относительно голосования бойцов на передовой:

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      О кандидатах в президенты – читайте здесь.
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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Сергей Наев Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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