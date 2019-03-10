Как будут голосовать военные на передовой: объяснение командующего ООС
Ящики с бюллетенями для голосования на президентских выборах 2019 года не будут доставлять на линию фронта.
Об этом рассказал командующий Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире телеканала "UA:Донбас".
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По его словам, военнослужащие, которые находятся на передовых позициях ВСУ, смогут проголосовать на избирательных участках – и только. Никаких других вариантов голосования не предвидится.
Где будет возможность прийти – придут и проголосуют. А где не будет возможности – будут стоять на защите,
– подчеркнул Наев.
Также он заверил, что среди военных не проводится ни одна агитационная работа.
Видео с комментарием серия Наева относительно голосования бойцов на передовой:
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Напомним, первый тур выборов состоится 31 марта 2019 года и в бюллетене будут 39 кандидатов.
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