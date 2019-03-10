Как будут голосовать военные на передовой: объяснение командующего ООС

Ящики с бюллетенями для голосования на президентских выборах 2019 года не будут доставлять на линию фронта.

Об этом рассказал командующий Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире телеканала "UA:Донбас".

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По его словам, военнослужащие, которые находятся на передовых позициях ВСУ, смогут проголосовать на избирательных участках – и только. Никаких других вариантов голосования не предвидится.

Где будет возможность прийти – придут и проголосуют. А где не будет возможности – будут стоять на защите,

– подчеркнул Наев.

Также он заверил, что среди военных не проводится ни одна агитационная работа.

Видео с комментарием серия Наева относительно голосования бойцов на передовой:



Президентские выборы в Украине 2019: основные даты

Напомним, первый тур выборов состоится 31 марта 2019 года и в бюллетене будут 39 кандидатов.

О кандидатах в президенты – читайте здесь.

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